Канадская судья – единственная, кто поставил Валиеву на второе место в короткой программе на Олимпиаде-2022

Канадская судья Дженис Хантер поставила российскую фигуристку Камилу Валиеву на второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
Сумма ее оценок Валиевой составила 79,28. От остальных судей россиянка получила лучшую сумму баллов.
При этом лучшей по мнению Хантер стала японка Каори Сакамото. Анне Щербаковой и Александре Трусовой она тоже поставила самые низкие оценки среди всех судей, отправив Анну на третье место, а Александру – на пятое.
В прокате Валиева допустила степ-аут на тройном акселе, сделала тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Она набрала 82,16 балла и заняла первое место.
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