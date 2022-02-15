Канадская судья – единственная, кто поставил Валиеву на второе место в короткой программе на Олимпиаде-2022

Канадская судья Дженис Хантер поставила российскую фигуристку на второе место в короткой программе на в Пекине.

Сумма ее оценок Валиевой составила 79,28. От остальных судей россиянка получила лучшую сумму баллов.

При этом лучшей по мнению Хантер стала японка Каори Сакамото. Анне Щербаковой и Александре Трусовой она тоже поставила самые низкие оценки среди всех судей, отправив Анну на третье место, а Александру – на пятое.

В прокате Валиева допустила степ-аут на тройном акселе, сделала тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Она набрала 82,16 балла и заняла первое место.

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