Гендиректор ФФКР: «Золотые медали за командный турнир по фигурному катанию никуда от сборной России не денутся»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об итогах командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Ранее сборная России выиграла золото, однако в соревнованиях участвовала фигуристка Камила Валиева. После командного турнира стало известно, что в декабре она сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление в личных соревнованиях на Олимпиаде.

«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов – все будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», – сказал Коган.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассматривала только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям. Решений об изменении итогов командного турнира и о виновности фигуристки пока не принималось.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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