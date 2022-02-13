Щербакова откатала тренировку короткой и произвольной программ без ультра-си, с ошибкой исполнив тройной флип

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова вышла на прогон олимпийской произвольной программы в Пекине.

В начале прогона Щербакова прыгнула одинарные лутц и флип, затем тройной флип (коснулась льда рукой), двойной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

После перерыва фигуристка откатала прогон короткой программы. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Женская короткая программа на Олимпиаде в Пекине пройдет 15 февраля, произвольная – 17 февраля.