Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных на тренировке перед началом олимпийской короткой программы

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне короткой программы она чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц – тройной тулуп.

Вне прогона фигуристка прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп в каскаде и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также четверной сальхов.

Сегодня состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о положительной допинг-пробе, которую Валиева сдала в декабре. Короткая программа женщин на Олимпиаде стартует 15 февраля.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live