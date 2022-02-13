Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных на тренировке перед началом олимпийской короткой программы

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне короткой программы она чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц – тройной тулуп.

Вне прогона фигуристка прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп в каскаде и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также четверной сальхов.

Сегодня состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о положительной допинг-пробе, которую Валиева сдала в декабре. Короткая программа женщин на Олимпиаде стартует 15 февраля.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live

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