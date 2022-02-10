Песков о ситуации с Валиевой: «Начали вопить направо и налево. Не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков, ориентируемся на МОК»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Россия выиграла золото командного турнира , однако Международный олимпийский комитет ( ) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков.

Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», – сказал Песков.

Камила Валиева на олимпийском льду после кошмара длиной в сутки! Еще никогда мы так не ждали обычной тренировки

Странная пауза с Камилой Валиевой: с утра тренировалась, но решения по награждению нет. Онлайн. Live