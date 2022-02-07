Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова прокомментировала итоги командного турнира Пекина-2022.

Сегодня на Олимпиаде завершился командный турнир фигуристов, в котором сборная России взяла золото. В последней части соревнований – женской произвольной программе – за команду выступила Камила Валиева, также откатавшая короткую.

«Мне хотелось, чтобы выступила Аня (Щербакова). Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать», – сказала Загитова в эфире «Первого канала».

На Играх-2018, помимо победы в личных соревнованиях, Загитова также стала серебряным призером командного турнира.

🥇 Золото в фигурке и 1-е место в медальном зачете! Канада не хочет играть с Россией в хоккей из-за ковида. День Пекина-2022 – Live