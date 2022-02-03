Камила Валиева: «Приемлемым качеством Тутберидзе считает только совершенство. Совершенством быть каждый день не получается, поэтому хвалит она крайне редко»

Теги сборная России Олимпийская сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о любимых прыжках и требовательности тренера Этери Тутберидзе.

«Сложнее всего было выучить тройной аксель. А больше всего люблю четверной тулуп, хотя четверной сальхов тоже люблю. Последний элемент, который не получился, – тройной аксель на чемпионате Европы. Но я знаю, что умею его делать, поэтому просто снова и снова прыгаю его на тренировках, чтобы чувствовать себя уверенной на старте.

Этери Георгиевна учит нас всякую работу делать на совесть. Приемлемым качеством она считает только совершенство – не иначе. Совершенством быть каждый день не получается, поэтому хвалит Этери Георгиевна крайне редко. Самые приятные слова я не услышала, а прочитала на распечатке, которую Этери Георгиевна выдала мне однажды после проката произвольной программы на тренировке. Там было написано: «Молодец!» – сказала Валиева.

Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе

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