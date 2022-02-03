Камила Валиева: «Приемлемым качеством Тутберидзе считает только совершенство. Совершенством быть каждый день не получается, поэтому хвалит она крайне редко»

Российская фигуристка рассказала о любимых прыжках и требовательности тренера .

«Сложнее всего было выучить тройной аксель. А больше всего люблю четверной тулуп, хотя четверной сальхов тоже люблю. Последний элемент, который не получился, – тройной аксель на чемпионате Европы. Но я знаю, что умею его делать, поэтому просто снова и снова прыгаю его на тренировках, чтобы чувствовать себя уверенной на старте.

Этери Георгиевна учит нас всякую работу делать на совесть. Приемлемым качеством она считает только совершенство – не иначе. Совершенством быть каждый день не получается, поэтому хвалит Этери Георгиевна крайне редко. Самые приятные слова я не услышала, а прочитала на распечатке, которую Этери Георгиевна выдала мне однажды после проката произвольной программы на тренировке. Там было написано: «Молодец!» – сказала Валиева.

Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе