Тарасова об интервью фигуриста Шмуратко: «Что в этом такого? Если нашего спортсмена попросят говорить по-украински, он тоже не будет на нем говорить»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала то, что украинские спортсмены не будут общаться со СМИ на русском языке во время Олимпиады в Пекине.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко на английском языке отвечал на вопросы журналистов, в том числе на те, что были заданы по-русски.

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски.

Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить.

Россияне тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский. Так что какая разница?» – сказала Тарасова.

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