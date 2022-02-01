Тарасова об интервью фигуриста Шмуратко: «Что в этом такого? Если нашего спортсмена попросят говорить по-украински, он тоже не будет на нем говорить»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что украинские спортсмены не будут общаться со СМИ на русском языке во время Олимпиады в Пекине. 

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко на английском языке отвечал на вопросы журналистов, в том числе на те, что были заданы по-русски.

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски.

Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить.

Россияне тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский. Так что какая разница?» – сказала Тарасова.

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