«Мои высказывания не касались адекватных болельщиков. А те, кто заслуживает, всегда получат по морде». Хореограф Тутберидзе о критиках Щербаковой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в своем инстаграме обратился к критикам чемпионки мира Анны Щербаковой.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Друзья, некоторые из вас написали, что можно было высказаться по корректнее, может вы конечно и правы, но я привык называть вещи своими именами, всё что было мной сказано в последнии дни, посвящалось людям, которые целенаправленно уничтожали репутацию и нервы юной девочке, да и не только ей, вы обливали грязью девочек ТШТ, сам тренерский штаб не стесняясь в выражениях, а теперь вас видетели обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные.

Эти слова вы заслужили, а правда она всегда горькая. Мои высказывания не в коем случае не касались одекватных болельщиков конкурирующих штабов и тем более соперниц, вы отлично знаете у кого ручки испачканы.

По поводу комментариев, что такой грубиян не достоин работать с детьми. Пусть, тут в комментариях мамы моих учеников напишут, как я отношусь к воспитанникам и вы в очередной раз умоетесь.

Я никогда не позволяю грубостей в адрес детей. А те, кто по истине заслуживает, всегда получит по морде.

К остальным с уважением, ваш Танцующий Железяка», – написал Железняков.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову

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