Максим Траньков: «Думаю, и я, и моя пара Тарасова – Морозов заслужили право участия в команднике на Олимпиаде»

, тренер российской пары – , высказался насчет перспектив его подопечных выступить в командном турнире на Олимпиаде-2022.

– После результата на чемпионате Европы пошли разговоры о перспективах пары и на командный олимпийский турнир.

– Сложно загадывать. Но я знаю, что разговоры такие есть, хотя по этому поводу слышу и много скепсиса. Мы, в свою очередь, можем просто работать, кататься, тренироваться, надеяться.

Конечно же, мы хотим выступить в командном турнире, и я, как его участник в прошлом, как олимпийский чемпион, хотел бы быть тренером участников командного олимпийского турнира. Думаю, и я, и моя пара все-таки заслужили право участия в команднике.

– Когда только начинали работать с Тарасовой и Морозовым, вы рассказали, что вывести на Олимпийские игры свою пару – ваша главная тренерская мечта.

– Это правда, да, это моя мечта. И когда мы на чемпионате России стали третьей парой – а третье место в фигурном катании вполне заменяемо, – стульчик, как говорится, зашатался. Но уже пару часов назад я подписывал определенные бумаги для участников Олимпийских игр и, конечно, немножко выдохнул.

Сейчас я уже понимаю, если не случится никакого форс-мажора, моя мечта вполне осуществима, – сказал Траньков.

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