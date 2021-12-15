Евгения Медведева: «Иногда мне мешает упрямство. Бывают моменты, где нужно находить компромиссы, а я упираюсь и ссорюсь с людьми не по делу»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, рассказала о своем характере.

«Какие у меня есть сильные и слабые стороны в характере и как они мне помогают? Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон. Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения.

Но иногда мне это мешает, потому что я, грубо говоря, необоснованно могу быть где-то неправа. Потому что бывают такие моменты, где нужно находить компромиссы, а я иногда упираюсь и ссорюсь с людьми не по делу.

Так что упрямство, да. Это одновременно и хорошая моя черта характера, которая мне помогает, и одновременно черта, которая мешает в общении и каких-то делах», – рассказала Медведева.