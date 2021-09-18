Евгений Плющенко: «Подготовку своих спортсменов выстраиваю так, как было у Мишина. В этой системе ничего не хочу менять»

, тренер российской фигуристки , прокомментировал ее результат на этапе юниорского Гран-при в Красноярске (2-е место).

«Короткую программу Насти по пятибалльной системе оцениваю на троечку. И даже не в силу того, что аксель в два с половиной она перекрутила, в тройной пошла, потому что сейчас мы изучаем аксель в три с половиной, четверной сальхов -- я говорю об общей картине, как она каталась. Вращения, хореография, эмоции, что очень важно, и Настя может больше.

По произвольной – прекрасно был исполнен первый четверной. За второй, конечно, можно было побороться, и нужно было побороться. Но есть моменты, я не хотел бы все рассказывать, но мы сейчас немножечко поменяем систему подготовки. Есть у меня мысли, над чем мы будем работать дальше, как мы будем работать дальше. Но это первый международный старт у Насти и, в принципе, также по пятибалльной шкале она справилась на четверочку.

Девочка хорошая, хорошая спортсменка. Мне она нравится своей работоспособностью, как она включается в рабочий процесс. Когда Настя летом пришла ко мне, я посмотрел ее тренировки, система была совершенно другая и вообще другой тренировочный процесс.

Мне приходится это менять, потому что я все равно иду и придерживаюсь системы Алексея Николаевича Мишина – я 20 лет работал с ним. И в этой системе ничего не хочу менять. Да, я вношу какие-то свои корректировки. Это нормально. Так и должно быть. Но система подготовки, все упражнения, взаимодействие с тренером – все это я выстраиваю так, как было у Мишина. Поначалу ребятам, которые приходят к нам из других школ, это непривычно и необычно. Но у нас получается. Подбирается хорошая команда. И сейчас надо пахать, работать дальше.

То, что показали российские девочки на этом Гран-при – здорово. Самоделкина выдала великолепный прокат.

У меня есть девочки, мы тоже трудимся, стараемся. Но тут важный момент, что им по 13-14 лет, и нужно очень грамотно выстраивать тренировки, чтобы не навредить здоровью.

То, что наши девочки катают программы с таким контентом – классно. Это фантастика. Это рост. Акатьева – умница. Прекрасные три с половиной, четверные прыжки. Мы смотрим на наших соперниц и тоже трудимся, работаем. Нельзя останавливаться, надо двигаться вперед», – сказал Плющенко.

Наши фигуристки смяли всех на Гран-при в Красноярске: 11 прыжков ультра-си, два юниорских рекорда и чисто русский подиум 👏