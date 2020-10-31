Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил

Российская фигуристка дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что Сотскова получила дисквалификацию за употребление фуросемида и подделку медицинских документов.

Сегодня эту информацию подтвердила пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета № 45/2021 от 28.08.2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну сроком на 10 лет.

Дата начала дисквалификации – 06 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации – 05 апреля 2030 года», – говорится в заявлении федерации.

Грандиозный допинг-бан в фигурке: Марии Сотсковой дали 10 лет за подделку документов. Она катала на Олимпиаде с Медведевой и Загитовой