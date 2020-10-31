Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил

Теги сборная России допинг ФФКР РУСАДА женское катание Мария Сотскова Фигурное катание

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. 

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что Сотскова получила дисквалификацию за употребление фуросемида и подделку медицинских документов.

Сегодня эту информацию подтвердила пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА № 45/2021 от 28.08.2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну сроком на 10 лет.

Дата начала дисквалификации – 06 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации – 05 апреля 2030 года», – говорится в заявлении федерации. 

Грандиозный допинг-бан в фигурке: Марии Сотсковой дали 10 лет за подделку документов. Она катала на Олимпиаде с Медведевой и Загитовой

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