Елизавета Туктамышева: «После болезни четверной еще не получается стабильно. На ЧМ важнее откатать две программы чисто, чем рисковать»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от попадания в состав сборной России на чемпионат мира.

«Я безумно рада, что отобралась. Я ждала этого очень долго, это была цель для меня. Я получаю колоссальное удовольствие от крупных соревнований.

Мне нравится атмосфера (главных стартов), когда та приезжаешь, заселяешься в отель, приходишь на тренировки, где все твои знакомые иностранцы. Вы все общаетесь, ты можешь увидеться со старыми приятелями. Это очень круто.

Я хочу кайфануть от этих стартов и уверенно показать программы. Выступлением на Кубке я не совсем довольная, так как были помарки. Хочется довести программы до идеала. Чтобы было удовлетворение после выступления.

Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он еще не получается стабильно. Думаю, на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск.

Но мы посмотрим. У меня жизнь меняется по щелчку пальцев. Я не могу ничего загадывать.

Чтобы отбираться на Олимпиаду, четверной нужен. Без четверных сейчас сложно конкурировать», – сказала Туктамышева в подкасте «Чистый хвост».

Как же похорошела Туктамышева! Разделась для глянца и не пустила Косторную на чемпионат мира – а чем удивит дальше?