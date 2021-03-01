Елизавета Туктамышева: «После болезни четверной еще не получается стабильно. На ЧМ важнее откатать две программы чисто, чем рисковать»

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Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от попадания в состав сборной России на чемпионат мира. 

«Я безумно рада, что отобралась. Я ждала этого очень долго, это была цель для меня. Я получаю колоссальное удовольствие от крупных соревнований. 

Мне нравится атмосфера (главных стартов), когда та приезжаешь, заселяешься в отель, приходишь на тренировки, где все твои знакомые иностранцы. Вы все общаетесь, ты можешь увидеться со старыми приятелями. Это очень круто. 

Я хочу кайфануть от этих стартов и уверенно показать программы. Выступлением на Кубке я не совсем довольная, так как были помарки. Хочется довести программы до идеала. Чтобы было удовлетворение после выступления. 

Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он еще не получается стабильно. Думаю, на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск.

Но мы посмотрим. У меня жизнь меняется по щелчку пальцев. Я не могу ничего загадывать. 

Чтобы отбираться на Олимпиаду, четверной нужен. Без четверных сейчас сложно конкурировать», – сказала Туктамышева в подкасте «Чистый хвост».

Как же похорошела Туктамышева! Разделась для глянца и не пустила Косторную на чемпионат мира – а чем удивит дальше?

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