Косторная о новой произвольной: «Рассказываю историю о том, что сейчас происходит со мной. Похоже на терзания, а потом – осознание того, что нужно делать»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о новой произвольной программе.

Постановку под композиции итальянца Луки Д’Альберто My Way и Yellow Moon фигуристка покажет в Финале Кубка России, который стартует сегодня в Москве.

«Я рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной – больше похоже на метания и терзания. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка. Каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определенного воспоминания.

Перед дорожкой шагов есть такие слова: я знаю, что мне делать дальше. И соответственно, я уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, двигаюсь дальше», – сказала Косторная в эфире Первого канала.

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