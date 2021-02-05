Евгения Медведева уйдет на восстановление после командного турнира в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию уйдет на восстановление после командного турнира в Москве.

Спортсменка перенесла коронавирус.

«Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так – плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление.

Сколько это продлится – пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Болезнь дает о себе знать в течение нескольких месяцев», – рассказала Медведева.

Медведева в космическом шлеме, Загитова с клюшкой, а Трусова упала (дважды): выход фигуристов в новом шоу-турнире

Загитова и Медведева впервые вместе у Урганта: обменялись комплиментами и сыграли в переманивание щенков (победила Алина)