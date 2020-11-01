Загитова о возвращении в спорт: «Сейчас коронавирус, очень сложная ситуация. Много соревнований под вопросом. Посмотрим»

Олимпийская чемпионка в эфире рассказала о возможном возвращении в спорт.

Сегодня Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка».

О премии: В первую очередь хочу сказать спасибо за такую награду. Это очень важно для меня. Благодарю тренеров, которые всегда были со мной. Они продолжают вкладывать в меня. Эту награду я завоевала вместе с ними. Благодарю семью, которая поддерживает меня очень сильно. И конечно же, людей, которые голосовали за меня! Это наша с вами общая награда и победа.

О работе на телевидении: Очень сложная работа, так как спортсмены не очень разговорчивые. Я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. Сейчас у меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила.

Еще столкнулась с проблемой, что нужно спрашивать у спортсменов, расстроились ли они. Когда я участвовала в соревнованиях, падала и мне задавали такие вопросы, меня это очень раздражало. Это очевидно.

О возвращении в спорт: Сейчас коронавирус, очень сложная ситуация. Очень много соревнований под вопросом. Посмотрим. Будем ли мне сложно возвращаться в спорт? Всем будет сложно.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

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