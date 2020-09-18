Кубок России. Щербакова, Хромых, Фролова выступят с произвольными программами

Сегодня в Сызрани на первом этапе Кубка России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой программы лидирует Анна Щербакова.

Кубок России по фигурному катанию

1-й этап

Сызрань

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Ющенкова

2. София Сарновская

3. Станислава Молчанова

4. Арина Онищенко

Вторая разминка

5. Камила Султанмагомедова

6. Мария Талалайкина

7.

8. Анна Щербакова

9.

Положение после короткой программы

1. – 82,13

2. Майя Хромых – 69,28

3. Анна Фролова – 68,19

4. Мария Талалайкина – 62,47

5. Камила Султанмагомедова – 59,49

6. Станислава Молчанова – 58,50

7. Арина Онищенко – 55,01

8. София Сарновская – 51,99

9. Виктория Ющенкова – 46,61

Щербакова даже поморщилась от собственных ошибок, но судьи подарили ей рекордные оценки – кто-нибудь понимает, ради чего это?

Расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Там выступят Щербакова и Игнатов