Загитова победила в голосовании на звание «олимпийской иконы стиля»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу в голосовании на звание «олимпийской иконы стиля», устроенном Олимпийским каналом МОК.

Соперником Загитовой в финале был американский экс-фигурист Джонни Вейр. Россиянка набрала 62% голосов.

В четвертьфинале Загитова обошла ямайского спринтера Усэйна Болта, в полуфинале – ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

В аналогичном голосовании в инстаграме фигуристка также победила в финале, где ее соперником был Болт.

We asked, you answered!✨⁠

⁠

🇷🇺 was voted as your favourite! Congrats! 👏#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2