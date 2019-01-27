Загитова приедет на сбор в Новогорск позднее остальных фигуристов (РИА Новости)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приедет на сбор в Новогорске позднее остальной команды, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

Ране глава Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что в начале следующей недели сборная возобновит тренировки в Новогорске после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщают РИА Новости, костяк сборной России приедет на базу 24 мая.

Российские фигуристы на следующей неделе начнут тренировки в Новогорске