Загитова приедет на сбор в Новогорск позднее остальных фигуристов (РИА Новости)

Теги сборная России ФФКР женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приедет на сбор в Новогорске позднее остальной команды, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

Ране глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что в начале следующей недели сборная возобновит тренировки в Новогорске после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщают РИА Новости, костяк сборной России приедет на базу 24 мая.

Российские фигуристы на следующей неделе начнут тренировки в Новогорске

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