Загитова приедет на сбор в Новогорск позднее остальных фигуристов (РИА Новости)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приедет на сбор в Новогорске позднее остальной команды, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
Ране глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что в начале следующей недели сборная возобновит тренировки в Новогорске после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Как сообщают РИА Новости, костяк сборной России приедет на базу 24 мая.
Российские фигуристы на следующей неделе начнут тренировки в Новогорске