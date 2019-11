Первый канал представил новый показательный номер двукратной чемпионки мира .

Номер поставлен на композицию американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you you anymore.

Медведева выступит на этапе Гран-при Rostelecom Cup, который пройдет 15-17 ноября в Москве.