Екатерина Боброва рассказала о развитии любительского фигурного катания в России.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва – президент Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК). 7 июня в Москве прошел финал Гран-при по фигурному катанию среди любителей под эгидой АРМФК.

— В соревнованиях Ассоциации развития массового фигурного катания выступают несколько экс-спортсменов с опытом крупных турниров. Вы видите развитие через приглашение звезд — что-то вроде футбольной медиалиги?

— Мы прекрасно понимаем, что все эти медиалиги держатся на звездах. Да, нужно, чтобы о любительском фигурном катании знали, чтобы мы могли привлекать спонсоров и партнеров, чтобы мы еще в три-четыре раза улучшили качество и количество соревнований, развивали регионы, что мы и так стараемся делать.

Что касается самих профессионалов, они могут выступать в категории Master Elite. Я с мужем (фигуристом Андреем Депутатом) выступаю в ней. Сейчас вот выступал Олег Ефремов, тоже фигурист с опытом в профессиональном спорте. И комментатор Андрей Журанков сказал, что это невозможно комментировать как выступление любителя. И оценивал в своем стиле, как профессионала. Сергей Добрин тоже выступал в любительских соревнованиях. У кого есть возможность и желание — мы всех рады видеть. От второго спортивного разряда и до ЗМС.

На международной арене выступает чемпионка мира Мидори Ито — да, возраст уже не для профессионального спорта, но она получает колоссальное удовольствие. Выйти на лед перед зрителями и побороться за высокие места — мне кажется, спортсмену всю жизнь этого будет не хватать. Кто из профессионалов хочет снова потрепать себе нервы — двери открыты.

— То есть в идеальной вселенной могут прийти Загитова и Медведева — и вы только рады будете?

— Да, безусловно. Другое дело, что я осознаю высочайший класс спортсменов, которые защищали флаг России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не факт, что им будет интересна атмосфера любительских соревнований. Они продолжают выступать в шоу, и уверена, если они захотят посоревноваться, то Первый канал с федерацией придумают им старты в формате шоу. У нас все же надо участвовать в двух этапах, отобраться в финал. То есть полноценный сезон получается, — сказала Боброва.