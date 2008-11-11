Медведева сохраняет шансы на попадание в Финал Гран-при. Для этого ей нужно победить в Москве

Двукратная чемпионка мира сохраняет шансы на попадание в Финал Гран-при по фигурному катанию. Для этого ей нужно одержать победу на этапе Гран-при в Москве.

Если при этом в тройке сильнейших окажутся россиянка Александра Трусова и японка Сатоко Мияхара, то для попадания Медведевой в финал нужно, чтобы на следующем этапе Гран-при в Японии в топ-3 одновременно не вошли Алина Загитова и Рика Кихира, а Алена Косторная стала четвертой или пятой с суммой лучше, чем у Медведевой.

Кто выступит в Финале Гран-при? Трусова и Косторная почти там, Загитовой хватит подиума, шансы есть даже у Медведевой

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию: там выступят Трусова, Медведева, Алиев и Самарин