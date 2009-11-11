Брайан Орсер: «Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь. У нее потрясные программы, она катается как никогда раньше»

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер выразил мнение, что фигуристке по силам продемонстрировать чистые прокаты программ на этапе Гран-при в Москве.

«Не хотел бы говорить о результатах, потому что на Гран-при в Канаде у нас все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша.

Я думаю, для нее и всей нашей команды цель – показать два отличных проката. У нее потрясные программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит. Надо привыкнуть кататься так, если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам», – сказал Орсер.

«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий.

Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», – цитирует специалиста ТАСС.

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело

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