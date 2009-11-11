Брайан Орсер: «Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь. У нее потрясные программы, она катается как никогда раньше»

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер выразил мнение, что фигуристке по силам продемонстрировать чистые прокаты программ на этапе Гран-при в Москве.

«Не хотел бы говорить о результатах, потому что на Гран-при в Канаде у нас все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша.

Я думаю, для нее и всей нашей команды цель – показать два отличных проката. У нее потрясные программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит. Надо привыкнуть кататься так, если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам», – сказал Орсер.

«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий.

Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», – цитирует специалиста ТАСС.

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