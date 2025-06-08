Боброва о стоимости любительского ФК: «Можно в джинсах выйти на старт. А можно раскошелиться на 150 тысяч и сшить дорогостоящий костюм»

Боброва рассказала, во сколько обойдутся занятия любительским фигурным катанием.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва – президент Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК). 7 июня в Москве прошел финал Гран-при по фигурному катанию среди любителей под эгидой АРМФК.

«Все зависит от ваших возможностей. У нас многие любители тренируются сами, без тренера, и также проходят в финал Гран-при. Нужно найти лед для массового катания, ставить программу и выступать. Просто лед будет стоить рублей 500 за час. Если частный тренер, он дороже, конечно. Но у нас очень много клубов, специализирующихся именно на любителях.

Вот мой клуб — он не тренирует профессионалов, только любителей, и у меня есть три отделения. В регионах тоже сейчас огромное количество клубов, которые тренируют любителей, и большинство из них как раз таки выступало на финале Гран-при. Купить свитер можно в обычном магазине, в джинсах выйти на старт, если это ложится на сюжет программы. Конечно, можно раскошелиться на 150 тысяч и сшить дорогостоящий костюм у профессионалов. Все зависит от возможностей — и с любыми возможностями можно прийти.

Есть стартовые взносы. У нас они варьируются от 2500 до 5000 рублей. Можно выбрать себе любой этап Гран-при — у нас нет ограничений, как у профессионалов, хоть на пять можно поехать. Москвичи часто выбирают города для поездки — Астрахань, Новосибирск или Ставрополь. Это стоит денег, но это впечатления. Любой человек может начать кататься, выступать.

У нас уже взрослые и дети, адаптивное катание. В следующем сезоне берем под свое крыло балеты и театры на льду, сейчас в Федерации фигурного катания России разрабатываются правила. В следующем сезоне будет проводиться серия прыжковых турниров. Любители были в этом очень заинтересованы, мы прислушались.

Также работаем над тем, чтобы любители проходили профессиональные тесты по скольжению — и получали за это разряды, пока по приказу Министерства спорта это юниорская история, и получать их можно только до 18 лет. Так что мы всех ждем и делаем все возможное, чтобы как можно большему числу людей это было интересно и комфортно», — сказала Боброва.