  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
3

Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»

Юрий Каминский считает, что отношение к россиянам на Олимпиаде может стать хуже.

С 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Зимние Игры пройдут в феврале 2026-го в Италии.

– Через полгода стартует Олимпиада. Какие у вас мысли на этот счет?

– Нам надо развиваться внутри страны и организовывать свои мероприятия. Мы сейчас сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Даже если нам позволят выступать на Олимпиаде, то будут относиться к россиянам еще хуже, чем до этого. У нас есть все условия, чтобы развивать свою структуру и создавать мероприятия не хуже Кубка мира. Стоит ли нам выступать на Олимпиаде при таком отношении?

Целое поколение спортсменов пострадало невинно. К сожалению, за три года мы мало продвинулись в плане дальнейшей профессионализации нашего вида спорта. Мне кажется, что ситуация для этого очень благоприятная.

– Спортсмены согласны с этим мнением? Латыпов постоянно говорит о том, что хочет поехать на Олимпиаду.

– Естественно, все мы хотим принять участие в Олимпийских играх. Но сейчас это невозможно. Считаю, что нам нужно работать над организацией собственной организационной структуры биатлона, которая создавала бы очень привлекательное зрелище. На сегодня у нас есть достаточно хорошо организованный календарь соревнований, прекрасная инфраструктура, но я уверен, есть куда расти.

Можно провести аналогию с НХЛ: многие хоккеисты из этой лиги просто не участвовали в Олимпиаде, потому что их чемпионат сильнее. У нас есть возможность создать мощную альтернативу и позвать в перспективе средних норвежцев, например. Это один из возможных вариантов развития.

– Как вы относитесь к нейтральным статусам?

– Они меня не смущают, но это очередная несправедливость. Понятное дело, что проблема в прогнившем Западе с его политикой двойных стандартов. Я не лезу в это, все было многократно сказано политиками и спортсменами.

– Если такая возможность появится для биатлонистов, поедете на Олимпиаду?

– Конечно. По крайней мере до тех пор, пока у нас нет серьезной альтернативы. Вообще это дело частное, несмотря на то что спорт давно стал сильно зависим от политики, – сказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
Политика
logoсборная России жен
logoЮрий Каминский
logoКубок мира по биатлону
logoЭдуард Латыпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Падин о сборе биатлонистов в Логойске: «Место очень хорошее. Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах»
11 августа, 15:30
Пак о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Ждем решение МОК и в августе, и в сентябре, и вплоть до февраля»
131 июля, 11:42
IBU о допуске российских биатлонистов до Игр-2026: «Без участия в Кубке мира или Кубке IBU до Олимпиады квоты получены быть не могут»
2827 июня, 09:04
Главные новости
Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
14 минут назад
Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Хантах 20 октября
сегодня, 08:57
Дмитрий Губерниев: «Высказывание Фуркада — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием»
5вчера, 18:41
Доротея Вирер: «Это лето было самым напряженным в моей карьере. Возможно, это из-за возраста, но было очень утомительно
3вчера, 17:12
Мартен Фуркад: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов»
45вчера, 15:37
Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»
11211 октября, 17:20
В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026
12110 октября, 19:58
Артем Истомин назначен главным тренером сборной ХМАО-Югры. 30-летний специалист также тренирует сборную России
110 октября, 11:39
В Нижнем Новгороде к 10-летию «Матч ТВ» появился мурал с изображением Губерниева
5310 октября, 06:58Фото
Эдуард Латыпов: «Халили вернулся из Европы намного счастливее. Я готовился только в России, и мне интересно сравнить, чье кунг-фу лучше»
59 октября, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29