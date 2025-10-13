Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»

Юрий Каминский считает, что отношение к россиянам на Олимпиаде может стать хуже.

С 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Зимние Игры пройдут в феврале 2026-го в Италии.

– Через полгода стартует Олимпиада. Какие у вас мысли на этот счет?

– Нам надо развиваться внутри страны и организовывать свои мероприятия. Мы сейчас сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Даже если нам позволят выступать на Олимпиаде, то будут относиться к россиянам еще хуже, чем до этого. У нас есть все условия, чтобы развивать свою структуру и создавать мероприятия не хуже Кубка мира. Стоит ли нам выступать на Олимпиаде при таком отношении?

Целое поколение спортсменов пострадало невинно. К сожалению, за три года мы мало продвинулись в плане дальнейшей профессионализации нашего вида спорта. Мне кажется, что ситуация для этого очень благоприятная.

– Спортсмены согласны с этим мнением? Латыпов постоянно говорит о том, что хочет поехать на Олимпиаду.

– Естественно, все мы хотим принять участие в Олимпийских играх. Но сейчас это невозможно. Считаю, что нам нужно работать над организацией собственной организационной структуры биатлона, которая создавала бы очень привлекательное зрелище. На сегодня у нас есть достаточно хорошо организованный календарь соревнований, прекрасная инфраструктура, но я уверен, есть куда расти.

Можно провести аналогию с НХЛ: многие хоккеисты из этой лиги просто не участвовали в Олимпиаде, потому что их чемпионат сильнее. У нас есть возможность создать мощную альтернативу и позвать в перспективе средних норвежцев, например. Это один из возможных вариантов развития.

– Как вы относитесь к нейтральным статусам?

– Они меня не смущают, но это очередная несправедливость. Понятное дело, что проблема в прогнившем Западе с его политикой двойных стандартов. Я не лезу в это, все было многократно сказано политиками и спортсменами.

– Если такая возможность появится для биатлонистов, поедете на Олимпиаду?

– Конечно. По крайней мере до тех пор, пока у нас нет серьезной альтернативы. Вообще это дело частное, несмотря на то что спорт давно стал сильно зависим от политики, – сказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский .