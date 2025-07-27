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Представитель FIE о возможных провокациях на ЧМ: «Усиленные меры безопасности будут действовать до конца турнира»

На чемпионате мира в Тбилиси по фехтованию действуют усиленные меры безопасности.

Об этом сообщил представитель Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против выступления россиян на турнире. 

«Усиленные меры безопасности введены с первого дня соревнований и будут действовать до конца турнира.

Все задействованные силовые службы до сих пор справлялись с возложенными на них обязательствами и, надеюсь, это не изменится», – сообщил источник. 

Российские спортсмены на турнире выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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