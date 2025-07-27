Мамедов о провокациях из-за участия россиян в ЧМ по фехтованию: «Ненормальная ситуация. Но служба безопасности вместе с полицией работают»

Мамедов высказался о провокациях в связи с участием россиян в ЧМ по фехтованию.

Соревнования проходят в Тбилиси.

– Мне присылают видео и я вижу, что в пять утра были фейерверки. Что тут можно комментировать? Ненормальная ситуация, а потом еще эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Все предотвратили, сейчас этого уже нет. Уже отогнали их и от зала и от отеля.

– Как все это может сказаться на спортсменах?

– Я всегда шучу в ответ на такие вопросы: «вскрытие покажет». Это мы узнаем только, когда закончится чемпионат мира. Пока все далеко от радужного, впервые за всю историю моей работы такие результаты, пока завоевали только две медали. Кроме того я сам отсутствую на месте проведения соревнований.

Победа состоит из множества факторов, и каждый эпизод, в том числе и фейерверк около отеля ночью, может повлиять на результат. Кто‑то из спортсменов мог не выспаться и из‑за этого выступить чуть хуже. Но участвовать нужно все равно и все это преодолевать, – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

– Сможет ли грузинская полиция купировать все потенциальные угрозы российским фехтовальщикам?

– Мы дополнительно подключили службу безопасности. Работает не только полиция, которая осуществляет защитные действия согласно местному законодательству. Дополнительно подключили компанию, которая работает с нашей сборной и в отеле, и в дороге, и в зале, обеспечивая безопасность. Это новые реалии, что тут сделаешь, совсем не участвовать в чемпионате мира нельзя, – добавил Мамедов.