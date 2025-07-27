Украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против участия россиян в чемпионате мира («Матч ТВ»)

Украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против участия россиян в ЧМ.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в российской делегации.

Соревнования проходят в Тбилиси. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Завтра россиянки встретятся с украинками в 1/8 финала командного турнира рапиристок.