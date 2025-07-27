Украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против участия россиян в чемпионате мира («Матч ТВ»)
Украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против участия россиян в ЧМ.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в российской делегации.
Соревнования проходят в Тбилиси. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Завтра россиянки встретятся с украинками в 1/8 финала командного турнира рапиристок.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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