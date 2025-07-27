Мартьянова о предстоящем поединке с украинками: «Пытаемся абстрагироваться от того, кто нам будет противостоять. Просто на дорожке есть соперник, которого нужно победить»

Рапиристка Мартьянова высказалась о предстоящем поединке с украинками на ЧМ.

Сегодня россиянки победили команду Южной Кореи в 1/16 финала чемпионата мира в Тбилиси. Завтра они встретятся со сборной Украины в 1/8 финала.

«На чемпионате Европы у нашей команды не пошло, не было должного настроя, хотя все хотели победить. Здесь уже немного другое. Изначально понимали, как будем действовать. Еще вчера вечером сидели, смотрели бои, анализировали и сегодня были более готовые, чем на Европе. Девчонки молодцы, все были заряжены, лишних эмоций никто не тратил. Так случилось, что все прошло удачно.

Теперь будем готовиться к следующему бою. Мы пытаемся абстрагироваться от того, кто нам будет противостоять. Просто на дорожке есть соперник, которого нужно победить. Будем готовиться к сборной Украины, как и ко всем остальным (командам)», – сказала Марта Мартьянова.