  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Брусникина о Позднякове: «Ему досталось непростое время управления ОКР. Сначала пандемия и перенос Игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение спортсменов»
0

Брусникина о Позднякове: «Ему досталось непростое время управления ОКР. Сначала пандемия и перенос Игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение спортсменов»

Ольга Брусникина назвала непростым период Станислава Позднякова во главе ОКР.

Сегодня Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.

«Станиславу Позднякову как руководителю досталось непростое время управления ОКР. Сначала это была пандемия и перенос Олимпийских игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение российских спортсменов от олимпийского движения. Но, несмотря на все это, ОКР под руководством Станислава Алексеевича инициировал и проводил множество проектов и программ, нацеленных на подготовку олимпийского резерва.

Федерация синхронного плавания России (ФСПР) тесно сотрудничает с ОКР по разным программам, и во всех направлениях мы чувствуем поддержку своих инициатив. За это хочется выразить слова благодарности лично Станиславу Алексеевичу. Надеюсь, что с приходом нового руководителя мы продолжим тесное сотрудничество в реализации намеченных планов», – сказала президент ФСПР Брусникина.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
синхронное плавание
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Ольга Брусникина
logoТокио-2020
ФСПР (Федерация Синхронного Плавания России)
logoкоронавирус
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кандидатура Евгения Коротышкина выдвинута в президиум Федерации водных видов спорта России
1сегодня, 16:54
Российский пловец Иван Кожакин получил нейтральный статус
18сегодня, 14:58
Дмитрия Мазепина выдвинули на пост главы Федерации водных видов спорта России
12сегодня, 13:53
Владимир Сальников: «Все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену»
сегодня, 13:29
Российский пловец Иван Кожакин подал запрос на нейтральный статус
сегодня, 12:30
World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»
сегодня, 07:13
Вайцеховская о нейтральном статусе пловцов: «Дискуссия грустна какой-то необъяснимой беспомощностью тех, кто стоит во главе профильных федераций»
710 октября, 15:10
Юлия Пахалина: «В Америке всегда говорю, что я русская, и не боюсь этого сказать. Не чувствую, что нас не любят или не принимают»
110 октября, 15:05
Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»
18110 октября, 10:54
World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта
2110 октября, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54