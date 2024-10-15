Брусникина о Позднякове: «Ему досталось непростое время управления ОКР. Сначала пандемия и перенос Игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение спортсменов»
Сегодня Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.
«Станиславу Позднякову как руководителю досталось непростое время управления ОКР. Сначала это была пандемия и перенос Олимпийских игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение российских спортсменов от олимпийского движения. Но, несмотря на все это, ОКР под руководством Станислава Алексеевича инициировал и проводил множество проектов и программ, нацеленных на подготовку олимпийского резерва.
Федерация синхронного плавания России (ФСПР) тесно сотрудничает с ОКР по разным программам, и во всех направлениях мы чувствуем поддержку своих инициатив. За это хочется выразить слова благодарности лично Станиславу Алексеевичу. Надеюсь, что с приходом нового руководителя мы продолжим тесное сотрудничество в реализации намеченных планов», – сказала президент ФСПР Брусникина.
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий