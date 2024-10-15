Брусникина о Позднякове: «Ему досталось непростое время управления ОКР. Сначала пандемия и перенос Игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение спортсменов»

Ольга Брусникина назвала непростым период Станислава Позднякова во главе ОКР.

Сегодня Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.

«Станиславу Позднякову как руководителю досталось непростое время управления ОКР. Сначала это была пандемия и перенос Олимпийских игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение российских спортсменов от олимпийского движения. Но, несмотря на все это, ОКР под руководством Станислава Алексеевича инициировал и проводил множество проектов и программ, нацеленных на подготовку олимпийского резерва.

Федерация синхронного плавания России (ФСПР) тесно сотрудничает с ОКР по разным программам, и во всех направлениях мы чувствуем поддержку своих инициатив. За это хочется выразить слова благодарности лично Станиславу Алексеевичу. Надеюсь, что с приходом нового руководителя мы продолжим тесное сотрудничество в реализации намеченных планов», – сказала президент ФСПР Брусникина .

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?