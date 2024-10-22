Дмитрий Васильев: «Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов. Тогда он облегчит себе работу»
Михаил Дегтярев возглавляет Министерство спорта России, также он выдвинут в президенты Олимпийского комитета России.
– Готов ли Дегтярев к совмещению двух постов?
– Готов он или нет – покажет время. Интересно то, что подобного не удавалось ни одному предшественнику. И даже Виталию Мутко – он не мог совмещать два поста. А Дегтяреву это, видимо, удастся. Это говорит о многом. Это серьезное достижение – занять два главных поста в России по спорту. Время покажет, что будет дальше.
На сегодняшний день стоит серьезная задача. Во-первых, обновить систему управления в российском спорте. Международная деятельность ОКР состоит в налаживании контактов с недружественными к нам организациями, в частности с МОК. Нужно попытаться вернуть российских спортсменов на международную арену и в олимпийское движение. Задача не из легких. Нужно серьезно постараться.
Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов в первую очередь. Спорт – специфическая среда, где в большей степени воспринимают титулованных спортсменов, а уже потом смотрят на профессиональные качества. Нужно постараться пригласить авторитетных и умеющих работать бывших титулованных спортсменов. Тогда он себе облегчит работу.
Предстоит серьезная и напряженная работа. Ликвидировать все трудности, которые сейчас стоят перед российским спортом, задача не из легких.
– Если Дегтяреву удастся вернуть российских спортсменов на международную арену, стоит ли продолжать совмещение постов?
– Только время покажет. Если ему удастся совмещать две такие тяжелые должности, то почему бы и нет. Время покажет, как он справится с таким объемом дел. Спортивная семья, повторюсь, специфическая структура – сама себе на уме. Не всегда легко удается переломить в свою сторону людей, у которых есть свое альтернативное мнение. Работа предстоит сложная, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно
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