  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов. Тогда он облегчит себе работу»
3

Дмитрий Васильев: «Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов. Тогда он облегчит себе работу»

Дмитрий Васильев считает, что Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов.

Михаил Дегтярев возглавляет Министерство спорта России, также он выдвинут в президенты Олимпийского комитета России.

– Готов ли Дегтярев к совмещению двух постов?

– Готов он или нет – покажет время. Интересно то, что подобного не удавалось ни одному предшественнику. И даже Виталию Мутко – он не мог совмещать два поста. А Дегтяреву это, видимо, удастся. Это говорит о многом. Это серьезное достижение – занять два главных поста в России по спорту. Время покажет, что будет дальше.

На сегодняшний день стоит серьезная задача. Во-первых, обновить систему управления в российском спорте. Международная деятельность ОКР состоит в налаживании контактов с недружественными к нам организациями, в частности с МОК. Нужно попытаться вернуть российских спортсменов на международную арену и в олимпийское движение. Задача не из легких. Нужно серьезно постараться.

Дегтяреву нужна команда авторитетных спортсменов в первую очередь. Спорт – специфическая среда, где в большей степени воспринимают титулованных спортсменов, а уже потом смотрят на профессиональные качества. Нужно постараться пригласить авторитетных и умеющих работать бывших титулованных спортсменов. Тогда он себе облегчит работу.

Предстоит серьезная и напряженная работа. Ликвидировать все трудности, которые сейчас стоят перед российским спортом, задача не из легких.

– Если Дегтяреву удастся вернуть российских спортсменов на международную арену, стоит ли продолжать совмещение постов?

– Только время покажет. Если ему удастся совмещать две такие тяжелые должности, то почему бы и нет. Время покажет, как он справится с таким объемом дел. Спортивная семья, повторюсь, специфическая структура – сама себе на уме. Не всегда легко удается переломить в свою сторону людей, у которых есть свое альтернативное мнение. Работа предстоит сложная, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
logoВиталий Мутко
logoМОК
ОКР
logoДмитрий Васильев
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о выборах главы МОК: «Мы с любым будем работать. Я надеюсь, новый президент будет менее зависимым от западных элит»
11вчера, 17:29
Дегтярев о совмещении постов в Минспорта и ОКР: «С той стороны на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения»
27вчера, 16:40
«На нынешнем этапе развития нашего спорта и отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения». Песков о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР
3вчера, 08:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Васильев о натурализации в спорте: «Если человек хочет приносить пользу России, почему бы и нет. И неважно, о каком виде спорта идет речь»
1сегодня, 06:08
Дегтярев о совмещении постов в Минспорта и ОКР: «С той стороны на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения»
27вчера, 16:40
Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фийон-Майе и Симон победили в гонках преследования, Жаклен и Жанмонно – 2-е
120 октября, 20:05
Тихонов о бюсте в его честь: «Мне теперь пишут очень серьезные политики: «При жизни только Сталину ставили, ты второй»
2020 октября, 10:09
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
2620 октября, 05:00
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
4020 октября, 05:00
Летний биатлон. Чемпионат Франции. Шевалье и Фийон-Майе победили в спринтах, Жанмонно и Перро – 2-е, Симон – 3-я
19 октября, 16:18
МОК о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов»
1618 октября, 14:13
Норвежские биатлонисты Фрей, Улдал, Невланн и Эвербю пропускают высотный сбор в Лавацце из-за вспышки болезни
418 октября, 13:50
Сергей Чепиков: «Дегтярев сильный руководитель, и у него очень высокая работоспособность. Думаю, с совмещением постов справится»
218 октября, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
520 октября, 05:00
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото