Смирнов о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Это большой месседж МОК. Они будут иметь дело не просто с функционером, а с представителем правительства»
Ранее стало известно о возможном назначении Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.
«Я уже говорил о том, что самое важное — сохранить автономность ОКР, президент полностью это поддержал. Точек соприкосновения с Министерством спорта очень много, но важно сохранить эту грань.
Кроме того, это большой месседж МОК, в том числе тем, кто претендует на должность главы организации. Теперь, когда они будут говорить об ОКР, они будут иметь дело не просто с функционером, а с представителем правительства, министром. Так что в нынешней ситуации это решение целесообразно.
Не будет ли МОК против совмещения? А что вы подразумеваете под МОК — президента, членов исполкома, аппарат? Мы тут тоже часть МОК — я, Тарпищев и Попов. Кто-то отнесется с пониманием, кто-то свои умозаключения будет высказывать. Полагаю, все те, кого интересуют наши дела, поймут этот месседж», – сказал почетный президент ОКР Виталий Смирнов.
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