Мамиашвили об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «Это решение не имеет никакого отношения к спорту»

Михаил Мамиашвили высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.

«Это решение ровным счетом не имеет никакого отношения к спорту. , на всякий случай, четырехкратный олимпийский чемпион (по фехтованию). Ну какие могут быть основания для его замены, какие вопросы к его профессиональной пригодности?

Здесь вопрос может стоять только один – профнепригоден или профессионально готов для того, чтобы решать какие-то задачи, которые входят в обязанности членов этой комиссии МОК.

Какие еще могут быть иные причины для его снятия? Если Позднякова по иным причинам сменили на другого человека, значит, причины этого ищите в другом месте», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России.