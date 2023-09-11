Мамиашвили об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «Это решение не имеет никакого отношения к спорту»
Михаил Мамиашвили высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.
«Это решение МОК ровным счетом не имеет никакого отношения к спорту. Станислав Поздняков, на всякий случай, четырехкратный олимпийский чемпион (по фехтованию). Ну какие могут быть основания для его замены, какие вопросы к его профессиональной пригодности?
Здесь вопрос может стоять только один – профнепригоден или профессионально готов для того, чтобы решать какие-то задачи, которые входят в обязанности членов этой комиссии МОК.
Какие еще могут быть иные причины для его снятия? Если Позднякова по иным причинам сменили на другого человека, значит, причины этого ищите в другом месте», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России.
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