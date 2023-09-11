Мамиашвили об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «Это решение не имеет никакого отношения к спорту»

Теги МОК Станислав Поздняков Михаил Мамиашвили Р-Спорт Фехтование

Михаил Мамиашвили высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.

«Это решение МОК ровным счетом не имеет никакого отношения к спорту. Станислав Поздняков, на всякий случай, четырехкратный олимпийский чемпион (по фехтованию). Ну какие могут быть основания для его замены, какие вопросы к его профессиональной пригодности?

Здесь вопрос может стоять только один – профнепригоден или профессионально готов для того, чтобы решать какие-то задачи, которые входят в обязанности членов этой комиссии МОК.

Какие еще могут быть иные причины для его снятия? Если Позднякова по иным причинам сменили на другого человека, значит, причины этого ищите в другом месте», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий