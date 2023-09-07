Ильгар Мамедов: «Приятно, что Загитова посетила наш центр фехтования. Она сказала: буду приезжать к вам худеть»

Ильгар Мамедов рассказал о визите Алины Загитовой в центр фехтования.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила Центр фехтования Ильгара Мамедова 1 сентября.

«Приятно, конечно, что посетила наш центр фехтования. Я первый раз в жизни видел ее вживую.

Мне стало интересно, как такая талантливая девочка справляется с такой специфической работой. Ей интересно, наши спортсмены ее тоже увидели.

Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть.

Если я встану на те же коньки, то 15 раз упаду, хотя на горных лыжах катаюсь нормально», – сказал глава Федерации фехтования России.

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