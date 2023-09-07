Ильгар Мамедов: «Приятно, что Загитова посетила наш центр фехтования. Она сказала: буду приезжать к вам худеть»
Ильгар Мамедов рассказал о визите Алины Загитовой в центр фехтования.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила Центр фехтования Ильгара Мамедова 1 сентября.
«Приятно, конечно, что Алина посетила наш центр фехтования. Я первый раз в жизни видел ее вживую.
Мне стало интересно, как такая талантливая девочка справляется с такой специфической работой. Ей интересно, наши спортсмены ее тоже увидели.
Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть.
Если я встану на те же коньки, то 15 раз упаду, хотя на горных лыжах катаюсь нормально», – сказал глава Федерации фехтования России.
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Алине желаю УСПЕХА!
Я рада что у нас есть такая суперподвижная спортсменка ---популяризирует разные виды спорта , не консервативна и все ей нравится новое.
В общем,творческий человек живет интересной жизнью и никого не ругает,не указывает как жить ,т.к. у каждого человека свой путь по жизни.
И голос за кадром "Идеально! "
Смотрите, любуйтесь
Алина все титулы завоевала, зачем ей выходить на турниры? Здоровье гробить ради местных водокачек? Ведь именно этим вы оправдываете невыход на турниры Ани и Саши. Вот пусть они снимут короны с голов и идут доказывать, что смогут войти в шестерку на ЧР😏.
Не в космической 😄
А Алина в свой послеолимпийский сезон уже выходила. Да ещё как! Стала чемпионкой мира.
Алина тоненькая, стройная.
А худеть куда? У неё и так стройная спортивная фигурка, вон как на льду превосходна прыгает и так же изящно грациозна.
Успехов Алине всегда и во всем.