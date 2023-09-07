Ильгар Мамедов: «Приятно, что Загитова посетила наш центр фехтования. Она сказала: буду приезжать к вам худеть»

Теги Ильгар Мамедов ФФР Алина Загитова Фехтование

Ильгар Мамедов рассказал о визите Алины Загитовой в центр фехтования.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила Центр фехтования Ильгара Мамедова 1 сентября.

«Приятно, конечно, что Алина посетила наш центр фехтования. Я первый раз в жизни видел ее вживую.

Мне стало интересно, как такая талантливая девочка справляется с такой специфической работой. Ей интересно, наши спортсмены ее тоже увидели.

Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть.

Если я встану на те же коньки, то 15 раз упаду, хотя на горных лыжах катаюсь нормально», – сказал глава Федерации фехтования России.

«Что делать, если нос чешется в маске?» Первый канал показал тренировку Загитовой в фехтовании

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Судя по тому, что показал Первый, там всем было весело и Алину там учили всерьез. Да, самым азам, но не так, чтобы просто со шпагой постояла, пофоткалась). Серьезные девушки ).
+36
-10
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anna788587
Ответ anna788587
Приятно, что Алина стремится узнать что-то новое и у нее это хорошо получается.
Еще приятнее, что мастера своего дела, олимпийские чемпионы находят с ней общий язык и хорошо общаются.
+40
-14
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Толасова
А как нам, её поклонникам, было приятно видеть Алину в фехтовальной школе! Судя по видео, все прошло на позитивной ноте. Что и говорить, талантливый человек - талантлив во всем!!! Вдобавок Алина ещё та юмористка, куда худеть и так как тростинка.
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Алина и так шикарно выглядит. Фехтование очень крутой вид спорта.
+38
-16
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альфира Смирнова
Благодарю Ильгара Мамедова и желаю удачи !
Алине желаю УСПЕХА!
Я рада что у нас есть такая суперподвижная спортсменка ---популяризирует разные виды спорта , не консервативна и все ей нравится новое.
В общем,творческий человек живет интересной жизнью и никого не ругает,не указывает как жить ,т.к. у каждого человека свой путь по жизни.
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Алина и сейчас стройняшка и в отличной физической форме, куда еще больше-то худеть )) Самое главное - здоровье, и без травм.
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Там помоложе есть. С ультрасями. Ей что сказали? Нет ультрасей? На пенсию )). Ну, вот, любуйтесь теми, кто остался и клялся в любви ФК ).
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Так она на льду. И прыгает отлично. И выглядит замечательно. Лед там другую деву больше не интересует )).
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Ответ anna788587
Сегодняшние параллельные аксели на шоу, такая красота. Ах, какая же у Алины стройная и красивая фигура. Лучшая!
Параллельный аксель Алины с Максимом просто 🔥. Пролётный, высокий, лёгкий,без усилий.
И голос за кадром "Идеально! "
Смотрите, любуйтесь
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelageya_20
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Алина со льда и не уходит, сейчас в Сочи в шоу работает. И надо сказать отлично работает, и прыжки на месте, и вращения. Так ещё с принцем и параллельные прыжки исполняет👏.

Алина все титулы завоевала, зачем ей выходить на турниры? Здоровье гробить ради местных водокачек? Ведь именно этим вы оправдываете невыход на турниры Ани и Саши. Вот пусть они снимут короны с голов и идут доказывать, что смогут войти в шестерку на ЧР😏.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ anna788587
Сегодняшние параллельные аксели на шоу, такая красота. Ах, какая же у Алины стройная и красивая фигура. Лучшая!
Да, после травмы один аксель лучше другого ).
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anna788587
Ответ Субъективщина с кухни
На последних видео она уже очень стройная
Сегодняшние параллельные аксели на шоу, такая красота. Ах, какая же у Алины стройная и красивая фигура. Лучшая!
+29
-13
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anna788587
Приятно, что Алина стремится узнать что-то новое и у нее это хорошо получается.
+37
-22
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Гемма, смена видов деятельности очень полезна для человека. И вам бы тоже не помешало иногда отвлекаться от комментариев и заниматься чем-то, что доставляет вам не меньшее удовлетворение, чем критика Алины.))
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Субъективщина с кухни
Ответ Александр Скворцов
Ждём Алину-стройняшку! Ну прямо как в лучшие годы её спортивной карьеры!
На последних видео она уже очень стройная
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Ответ Алексей Токарев
Комментарий скрыт
В реальной, в реальной вселенной.
Не в космической 😄
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Пусть олимпийские участницы выходят, порадуют своих фанатов.
А Алина в свой послеолимпийский сезон уже выходила. Да ещё как! Стала чемпионкой мира.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Ответ Алексей Токарев
Комментарий скрыт
Не по адресу 😄
Алина тоненькая, стройная.
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Всегда приятно слышать тёплые слова в адрес нашей Чемпионки. Она действительно ответственно подходит к любому делу. Великолепна была на фехтовании и море позитива принесла любителям спорта.
А худеть куда? У неё и так стройная спортивная фигурка, вон как на льду превосходна прыгает и так же изящно грациозна.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Субъективщина с кухни
На последних видео она уже очень стройная
На последних видео она уже как до травмы ).
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Как обычно, Алина отнеслась к тренировке добросовестно, получила хорошую нагрузку, вот и пошутила насчёт похудения.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iririna
Алина молодец,очень активна.Все успевает,за ней не уследишь.И приятно,что общается в спортивной среде ,представляющей разные виды спорта!
+25
-16
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Тычинская
Ответ heache
а точно хорошо получается?
Точно, даже не сомневайтесь
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Вот что Мамедов тогда возмущался по поводу открытой тренировки на празднике? И тренировку провели отличную ( самая зрелищная в тот день была)), и сейчас в школу Первый приехал, всех его девочек поснимали. Фотографировался потом с Алиной очень довольный ). При личной встрече с Алиной как-то все внезапно воспринимается иначе, это мы понимаем )). А ролики отличные получилось и про процесс съемки и итоговый ).
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
В боксёрском центре были рады визиту Алины , все вокруг неё и на позитиве , буквально на всех фото и видео , в фехтовальном центре та же картина.
Успехов Алине всегда и во всем.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий