Егорян о допуске фехтовальщиков: «Если есть возможность, пусть и под нейтральным флагом, они должны выступать. Они имеют право на спортивное будущее»

Олимпийская чемпионка Яна Егорян призвала российских фехтовальщиков выступать на турнирах.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 17 россиянам, но среди них нет многих ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Софьи Великой и самой Егорян.

В Федерации фехтования России (ФФР) после этого заявили, что не отправят ни одного спортсмена на международные соревнования.

«Я всегда говорила, что наше дело – фехтовать, остальное решать нашим тренерам, федерации и всем остальным руководящим людям. Поэтому решение – выступать или нет – должно быть совместным.

Я эту ситуацию отпустила, так как я уже состоялась как спортсменка, добилась своих высот, и для меня это не так критично.

Но, если у допущенных спортсменов есть возможность выступать, пусть и под нейтральным флагом, они должны это делать. Они имеют право на свое спортивное будущее», – сказала Егорян.