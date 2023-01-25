Глава ОКР о заявлении МОК: «Мы категорически не согласны с любыми ограничениями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!
По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.
Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.
Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями.
Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков.
МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия
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