Глава ОКР о заявлении МОК: «Мы категорически не согласны с любыми ограничениями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов»

Глава Олимпийского комитета России ( ) прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!

По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями.

Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков.

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия