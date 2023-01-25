Глава ОКР о заявлении МОК: «Мы категорически не согласны с любыми ограничениями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Фехтование

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!

По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями.

Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков. 

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

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70 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ Алексей Спирихин
А что если разрешить спортсменам так говорить с МОК? Мы же всё равно будем знать что они это говорят только потому что условие такое. :)
Скорее всего там просто будет запрет на публичную поддержку СВО. То есть никто не мешает тебе поддерживать, но не публично. Поучаствовал в путинге - до свидания
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Pikachu Pikachu
Ответ Darth_Pershman
В Чечне уничтожали террористов. В АТО - мирных людей, даже начали с расстрелов демонстрации на День Победы и авиаудара по жилым домам. Ой, или это "этодругое"? Лицемеры, какие же вы инфантилы и лицемеры...
Лицемеры это вы, погань имперская
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Olga Tchistyakov
Золотые слова, давно бы так.А то только сопли жуём
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Darth_Pershman
Ответ Pikachu Pikachu
Глупая аналогия. От россии же никто за чечню извинений не требовал
В Чечне уничтожали террористов. В АТО - мирных людей, даже начали с расстрелов демонстрации на День Победы и авиаудара по жилым домам. Ой, или это "этодругое"? Лицемеры, какие же вы инфантилы и лицемеры...
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Алексей Спирихин
Ответ Алексей Спирихин
А что если разрешить спортсменам так говорить с МОК? Мы же всё равно будем знать что они это говорят только потому что условие такое. :)
Можно даже справку выпустить официально, посмеяться над такой проверкой.
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Алексей Спирихин
А что если разрешить спортсменам так говорить с МОК? Мы же всё равно будем знать что они это говорят только потому что условие такое. :)
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kutavlik
Радуйтесь, что хоть на каких-то условиях пускают...Не первый раз уже...
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Pikachu Pikachu
Ответ Darth_Pershman
Хорошо. Тогда жду таких же слов про т.н. АТО.
Глупая аналогия. От россии же никто за чечню извинений не требовал
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Nuraly Amirov
Ответ Sova.BB
То есть спортсменов поставят перед выбором - произнести «я за мир!» и сесть в тюрьму в России за «дискриминацию армии» или же не ехать на Олимпийские игры и пустить дело всей жизни псу под хвост. В прекрасные времена живем. Уже за одну только эту ситуацию тех, кто начал войну стоило бы закрыть в психушке.
Что за бред? Вы либо бот, специально вносящий дезинфу, либо глупец, который на нее повелся. МОК не требует никаких заявлений про мир, они требуют отсутствия поддержки войны
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Pikachu Pikachu
Ответ Мэри-Сью
Почему от американцев не требовали осудить войну в Косово, Ираке, Ливии, Афганистане и тд?
Я не знаю почему россия этого не требовала. Спросите у Путина.
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Viks
Спортсмены - полностью зависимы от государства, как бюджетники, которых власть сгоняет на свои мероприятия.
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Darth_Pershman
Ответ Pikachu Pikachu
Ну как раз при дядюшке Адди такие же 2 процента и были нормальными. Остальные зетовали, ой, зиговали.
А "нормальные" - это, конечно, кто за Леху-Сидельца? Если да, то спасибо, уж лучше погибнуть вместе со страной.
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MoleculaRU
Значит, нужно не пускать спортсменов. Да, их жалко, что они не выступают, не прославляют страну. Но это не мы самоустранились, а они нас отстранили. Не нравимся мы им и не нравится им наша позиция. И делать попытки понравиться бесполезны, пока не одержана победа в СВО
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Валерий Питерский
Ты их рапирой или шпагой. Гы😀
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Darth_Pershman
Ответ Pikachu Pikachu
Я не вижу ничего плохого в осуждении сво. Это позицию любого нормального человека
Хорошо. Тогда жду таких же слов про т.н. АТО.
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Darth_Pershman
Ответ Лопушок
Ну тут надо определиться. Видимо обворовать страну, а потом по выдуманной причине втравить её в войну, это значит любить свою страну?
Ну и по какой же выдуманной причине? Напомню, Карибский кризис начался с размещения американцами ракет в Турции. Здесь и сейчас все еще хуже.
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Ответ Darth_Pershman
Очень смело - записать 2% населения страны в "нормальные". Даже круче дядюшки Адди.
Ну как раз при дядюшке Адди такие же 2 процента и были нормальными. Остальные зетовали, ой, зиговали.
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papadok
Ответ Максим Пантелеев
Лично я поддерживал нужность СВО. Но в 2014. И поддежал бы даже в 2022, если бы Пыпа с самого первого дня не готовил поражение, на ставил подножки нашей армии, не оставлял наши госрезервы на войну против нас же и тд.
Тебя не спросили. Пыпу в зеркале поищи.
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Мэри-Сью
Ответ Pikachu Pikachu
Я не вижу ничего плохого в осуждении сво. Это позицию любого нормального человека
Почему от американцев не требовали осудить войну в Косово, Ираке, Ливии, Афганистане и тд?
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Лопушок
Ответ Darth_Pershman
При всем уважении к олимпийскому движению, но соглашусь с оппозиционной журналисткой Анастасией Мироновой - теперь любой согласившийся с этими условиями априори встает на путь против своей же собственной страны.
Ну тут надо определиться. Видимо обворовать страну, а потом по выдуманной причине втравить её в войну, это значит любить свою страну?
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Pikachu Pikachu
Ответ Darth_Pershman
Ага, и тот же МОК не додумается заставить подписывать перед допуском бумажку по типу тех, что наших бежавших в Прибалтику и Грузию подписывать заставляли. Но и тогда вы этих нелюдей на прикорме у США оправдаете, да?
Я не вижу ничего плохого в осуждении сво. Это позицию любого нормального человека
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Лопушок
Глава ОКР националист?
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Viks
Ответ Darth_Pershman
"Активно не поддерживать" в условиях военного времени (тем более в таких условиях) равно действиям "товарищей" Власова, фон Паннвица и Краснова 80 лет назад и Колчака в Гражданскую.
Россия ни с кем не воюет и с МОК тем более. Ты не согласен? Зачем приплёл военное время?
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Viks
Никакие мнения спортсменов никого не интересуют - решать будут полковники поздняковы и их верхние кураторы.
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ребёнок98
Ответ Nuraly Amirov
Вспоминаю Петю Толстого, который перед Олимпиадой 18 кричал, что у нас впереди - целая вечность, надо отказываться от олимпиады. Потом дед сказал, что едем даже без флага, - переобулся Петя в тот же день
Да! Никогда не забуду те декабрьские эфиры. Сначала все рвали и метали, говорили про гордость, что не прогнёмся. Потом, как только Путин сказал, что каждый спортсмен должен решить сам, произошло самое массовое переобувание в истории. Тот день — хорошая иллюстрация и предвестник многих событий.
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