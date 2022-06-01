Двукратная олимпийская чемпионка Софья Лоханова (Позднякова) рассказала об отношении к еде.

В соцсетях Лоханова делится с подписчиками рекомендациями кафе и ресторанов, которые посещает с мужем.

— Как появился тэг #лохановырекомендуют?

— Как-то мы поехали в нашу любимую бургерную, и я предложила мужу делиться. У нас друзья спрашивали: «Где вы едите бургеры? А как там?» Он мне сказал: «Если ты хочешь этим заниматься, вперед». Тэг пришел сам собой и стал относительно популярным.

Я понимаю, что совсем не блогер. Нужно ведь не только сделать фото, но и что-то написать о месте. Мне кажется, с каждым новым постом у меня было все меньше текста. Это огромный труд. Для некоторых людей это работа, за которую они получают деньги. Для нас же это небольшая отдушина. Основной посыл у нас был в том, чтобы делиться с людьми местами, которые нравятся нам. Мои знакомые писали, что сходили куда-то по моему совету.

— Говорят, что Питер опережает Москву в гастрономическом смысле. Согласны?

— Я знаю, что в Питере больше среднего сегмента. Москва — больше про кафе с невысоким ценником и дорогими ресторанами. Хорошо, что в Питере есть выбор среднего сегмента. Если я приезжаю в Питер, замечаю, что можно не найти свободного места в заведении в середине недели. Думаешь иногда: «Они вообще работают?» (Смеется.) В Москве же такого нет. Ты знаешь, что самые загруженные дни пятница, суббота и воскресенье.

— Есть ли мечта отправиться в гастро-тур?

— Я бы хотела попутешествовать. Мне как-то рассказывали, что у иностранных студентов есть gap year, где они могут попробовать себя в любом амплуа. Меня это всегда так поражало, что на год они могут забыть обо всем. Мне бы так же хотелось. Сейчас возможность путешествовать немного ограничена, но, если захотеть, можно поехать куда угодно. А вообще, можно изучать города России. У меня родители каждые выходные выбираются в близлежащие города. Почему бы не попробовать кухню какого-то города, тульский пряник или пельмени в Сибири. Я больше про путешествия, а гастро-тур — как приложение.

— Открыть свой ресторан как фундамент на будущее — интересная идея?

— Я думала открыть свою кофейню. Мне очень хотелось. К сожалению, конкуренция в сфере кофеен очень высокая, поэтому соваться туда без подготовки — самоубийство. Но мысль была. Кто знает, посмотрим, как жизнь сложиться.

— А уйти в блогеры?

— Я не про это. Помню, когда инстаграм занимал большую часть моей жизни, хотелось выкладывать все. В какой-то момент я поняла, что не о чем говорить с друзьями, потому что они все видели. И ты думаешь: «Блин, как это так вообще». Поэтому постепенно интерес к соцсетям пропал. С рестораном шансов больше, чем с блогерством, – сказала Лоханова.