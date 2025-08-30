🥇 Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира
Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира.
В финальной схватке категории до 90 кг Абдула Сулейманов победил белоруса Максима Строкуна.
Еще один россиянин Апти Уциев не смог завоевать бронзу, уступив в малом финале итальянцу Франческо Маццоне.
Юношеский чемпионат мира (до 18 лет) проходит в Софии (Болгария). Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
