0

«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-10»

«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-10», который пройдет 6 сентября в московском спорткомплексе «Крылья Советов».

Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени. На турнире выступят 26 спортсменов из России и Казахстана, поединки будут продолжаться до трех побед в раундах.

В главных поединках карда встретятся Заур Пайзулаев с Русланом Магомедовым; Дзамболат Цориев – с Давидом Шамеем; Сергей Червов – с Сергеем Токаревым.

Помогать участникам турнира в качестве наставников будут Виталий Лалетин, Денис Цыпленков, Артем Морозов и Давид Дадикян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Армрестлинг
logoКинопоиск
телевидение
Денис Цыпленков
Давид Дадикян
Артем Морозов
Виталий Лалетин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Роман Костомаров и Дмитрий Губерниев приняли участие в комедийном шоу «Звезды» на НТВ
101 сентября, 07:56
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9331 августа, 11:57
Okko может включиться в борьбу за права на показ РПЛ. Консультанты лиги предложили показывать топ-матчи на Первом, «России» и НТВ («РБ Спорт»)
20330 августа, 12:15
Главные новости
Российские дзюдоисты взяли бронзу в командном турнире на ЧМ среди юношей
31 августа, 17:43
🥇 Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира
230 августа, 17:11
Максим Храмцов: «Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что отстранение сделало нас еще сильнее»
29 августа, 07:48
Россиянин Хамхоев победил на юношеском чемпионате мира по дзюдо
28 августа, 17:59
Россиянка Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо
27 августа, 18:50
Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев завершил карьеру
20 августа, 10:16
Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт заборол Курдечу на обеих руках, Хатчингс уступил Чаффи, стронгмены Холл и Шоу одержали победы, другие результаты
316 августа, 06:25
Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае
14 августа, 13:07
Всемирная федерация тхэквондо вручила черный пояс президенту Казахстана Токаеву
312 августа, 16:33Видео
Трехкратный чемпион России по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в возрасте 50 лет
11 августа, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама