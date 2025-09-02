«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-10», который пройдет 6 сентября в московском спорткомплексе «Крылья Советов».

Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени. На турнире выступят 26 спортсменов из России и Казахстана, поединки будут продолжаться до трех побед в раундах.

В главных поединках карда встретятся Заур Пайзулаев с Русланом Магомедовым; Дзамболат Цориев – с Давидом Шамеем; Сергей Червов – с Сергеем Токаревым.

Помогать участникам турнира в качестве наставников будут Виталий Лалетин, Денис Цыпленков, Артем Морозов и Давид Дадикян.