Илья Вдовин: «Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к ОИ в Токио, были больше уличными бойцами – готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться»
Илья Вдовин охарактеризовал первое поколение российских скейтбордистов.
Вдовин возглавляет Федерацию скейтбординга России, основанную в 2016 году.
«Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к Олимпиаде в Токио, они больше были уличными бойцами. Многие не были приучены к системной подготовке. Они были готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться, в зал походить, позаниматься с психологом.
Новое поколение уже растет и готовится как профессиональные спортсмены, и мы со своей стороны обеспечиваем им условия», – рассказал Вдовин.
Источник: ТАСС
