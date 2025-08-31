  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Илья Вдовин: «Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к ОИ в Токио, были больше уличными бойцами – готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться»
0

Илья Вдовин: «Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к ОИ в Токио, были больше уличными бойцами – готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться»

Илья Вдовин охарактеризовал первое поколение российских скейтбордистов.

Вдовин возглавляет Федерацию скейтбординга России, основанную в 2016 году.

«Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к Олимпиаде в Токио, они больше были уличными бойцами. Многие не были приучены к системной подготовке. Они были готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться, в зал походить, позаниматься с психологом.

Новое поколение уже растет и готовится как профессиональные спортсмены, и мы со своей стороны обеспечиваем им условия», – рассказал Вдовин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Илья Вдовин
скейтборд
Федерация скейтбординга России
logoТокио-2020
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Глава Федерации скейтбординга России: «На Олимпиаду нам дай бог отобраться. Скейтбординг мы начали развивать недавно»
27 августа, 06:34
Аргентинский скейтбордист Дель Ольо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Россия занимает большую часть моей души»
24 августа, 19:11
Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
2819 августа, 17:43
Главные новости
Наговицина подписала расписку, снимающую ответственность с турфирмы в случае ЧП («Известия»)
2230 августа, 20:49
В Федерации альпинизма России готовы работать вместе с СК РФ из-за ситуации с Наговициной
30 августа, 16:21
Альпинист Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной, о ее группе: «Двигались они очень медленно»
830 августа, 11:00
Виктории Боне не удалось оплатить спасательный вертолет на Пик Победы: «Почему нам мешают? Вполне возможно, что Наговицина еще жива»
9530 августа, 09:17
Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау в Кабардино‑Балкарии
129 августа, 20:51
Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»
5429 августа, 14:20
Федерация альпинизма России обновит систему подготовки и аттестации гидов
29 августа, 11:34
Песков заявил, что службы России и Кыргызстана сотрудничают в деле альпинистки Наговициной: «Они в полном контакте, синхронизируют свои действия»
1729 августа, 10:50
Экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад
228 августа, 15:26
Спасатель Киселев о Наговициной: «Реальность и опыт в альпинизме говорят – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело»
428 августа, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47