  • Армрестлинг. Georgia vs World. Битаров, Бубенко, Таутиев, Макаров, Пайзулаев, Плиева проведут поединки
Армрестлинг. Georgia vs World. Битаров, Бубенко, Таутиев, Макаров, Пайзулаев, Плиева проведут поединки

18 октября в Тбилиси пройдет турнир по армрестлингу Georgia vs World.

Начало поединков – 12.00 по московскому времени. 

Мужчины

Заза Табагари (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия)

Давид Самушия (Грузия) – Керстен Мерсиека (Мальта)

Вахтанг Ахобадзе (Грузия) – Дмитрий Луцишин (Украина) 

Райан Боуэн (Австралия) – Эльдар Бубенко (Россия)

Левани Погосиани (Грузия) – Ашот Адамян (Армения)

Тенгиз Начвлишвили (Грузия) – Зохраб Мехсимов (Азербайджан)

Тархан Музаффаров (Грузия) – Тобиас Спорронг (Швеция)

Георгий Ростомашвили (Грузия) – Тархан Музаффаров (Грузия)

Георгий Таутиев (Россия) – Красимир Костадинов (Болгария)

Гоча Сичинава (Грузия) – Вачаган Хованнисян (Армения)

Давид Самушия (Грузия) – Максим Битаров (Россия)

Отари Сагинашвили (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина)

Алексей Заврашивили (Грузия) – Артур Макаров (Россия)

Георгий Дзеранов (Казахстан) – Заур Пайзулаев (Россия)

Заза Табагари (Грузия) – Нурдаулет Аидархан (Казахстан)

Нугзари Чикадзе  (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия)

Женщины

Четна Шарма (Индия) – Бела Плиева (Россия)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
