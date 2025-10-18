Армрестлинг. Georgia vs World. Битаров, Бубенко, Таутиев, Макаров, Пайзулаев, Плиева проведут поединки
Georgia vs World
Тбилиси, Грузия
Начало поединков – 12.00 по московскому времени.
Мужчины
Заза Табагари (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия)
Давид Самушия (Грузия) – Керстен Мерсиека (Мальта)
Вахтанг Ахобадзе (Грузия) – Дмитрий Луцишин (Украина)
Райан Боуэн (Австралия) – Эльдар Бубенко (Россия)
Левани Погосиани (Грузия) – Ашот Адамян (Армения)
Тенгиз Начвлишвили (Грузия) – Зохраб Мехсимов (Азербайджан)
Тархан Музаффаров (Грузия) – Тобиас Спорронг (Швеция)
Георгий Ростомашвили (Грузия) – Тархан Музаффаров (Грузия)
Георгий Таутиев (Россия) – Красимир Костадинов (Болгария)
Гоча Сичинава (Грузия) – Вачаган Хованнисян (Армения)
Давид Самушия (Грузия) – Максим Битаров (Россия)
Отари Сагинашвили (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина)
Алексей Заврашивили (Грузия) – Артур Макаров (Россия)
Георгий Дзеранов (Казахстан) – Заур Пайзулаев (Россия)
Заза Табагари (Грузия) – Нурдаулет Аидархан (Казахстан)
Нугзари Чикадзе (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия)
Женщины
Четна Шарма (Индия) – Бела Плиева (Россия)