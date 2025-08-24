Аргентинский скейтбордист Дель Ольо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Россия занимает большую часть моей души»

Аргентинский скейтбордист Матиас Дель Ольо рассказал о своей любви к России.

24 августа в Москве завершился турнир серии Grand Skate Tour, где Дель Ольо занял третье место.

«Это один из лучших турниров мира. Я соревнуюсь последние 10-15 лет моей жизни, каждую неделю, каждый уик-энд я куда-нибудь еду, и я могу сказать, что Grand Skate Tour делает в Москве прекрасное мероприятие, где заботятся о каждом.

Я постоянно приезжаю в Москву с 2017 года, и это один из самых красивых городов мира. Я очень люблю грузинскую еду, и когда я сюда приезжаю, то звоню друзьям и зову их поесть хинкали и хачапури. Учу русский язык, все мои лучшие друзья здесь, а Москва и Россия занимают большую часть моей души. Счастлив быть здесь.

Я всегда говорю своим знакомым: приезжайте в Москву. С первых же минут вы почувствуете, что это такое – Россия, русские люди, русская культура, что на самом деле тут здорово и вы захотите сюда вернуться», – сказал Дель Ольо.

В 2024 году аргентинец занял восьмое место на Олимпийских играх в Париже.