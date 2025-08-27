  • Спортс
Глава Федерации скейтбординга России: «На Олимпиаду нам дай бог отобраться. Скейтбординг мы начали развивать недавно»

Глава Федерации скейтбординга России рассказал об отборе на Олимпиаду.

«Мы выигрываем относительно небольшие коммерческие соревнования. Что касается олимпийского отбора, дай бог отобраться. Будем трезвы, скейтбординг в России – это что-то, что мы начали развивать недавно, поэтому сложно в первый-второй олимпийский цикл требовать от людей медали.

Чтобы попасть на Олимпиаду, надо ездить на серию международных турниров и набирать там баллы. В этом году мы ездили на этап Кубка мира в Риме, и для многих ребят это был первый международный опыт», – рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на международные турниры было принято в 2023 году, однако до 2025 года они не участвовали в соревнованиях.

