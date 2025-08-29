Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау в Кабардино‑Балкарии

Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау.

27 августа экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев попал под камнепад во время восхождения в массиве Безенги в Кабардино-Балкарии.

Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы Heliaction эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – сообщили в ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.