Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау в Кабардино‑Балкарии

Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Расторгуева с горы Джанги‑Тау.
27 августа экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев попал под камнепад во время восхождения в массиве Безенги в Кабардино-Балкарии.
Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы Heliaction эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – сообщили в ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
