Экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад

Экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края погиб, попав под камнепад.

Группа альпинистов (двое мужчин и женщина) планировала взойти на гору Джангитау в массиве Безенги в Кабардино-Балкарии.

«27 августа во время восхождения в Безенги по маршруту 4Б кат. тр. на Джангитау погиб Александр Расторгуев.

По предварительной информации, спортивная группа, которая 25 августа выпустилась из лагеря и 27-го вышла на маршрут, попала под камнепад.

Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорович, получила травмы и доставлена в больницу», – сообщили в Федерации альпинизма России (ФАР).

Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, инструктором-методистом первой категории. В 2010-2011 годах занимал пост президента Федерации альпинизма Краснодарского края, также руководил различными направлениями в ФАР.