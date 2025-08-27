Вице-президент Федерации альпинизма России: «Ограничить восхождения практически невозможно. Турфирмы организуют восхождения для всех, кто решил идти в горы»
В Федерации альпинизма России заявили о невозможности ограничить восхождения.
«Можно думать о лицензиях. Но ограничить восхождения практически невозможно. Турфирмы организуют восхождения для всех, кто решил идти в горы. Никаких специальных лицензий, как правило, для этого не нужно.
Только в некоторых регионах мира к этому относятся более строго», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости