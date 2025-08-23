Глава базлага об эвакуации Наговициной: «Еще ни разу с пика Победы никого не спускали. Ни разу не удалось»

Глава базлага заявил, что эвакуировать Наговицину с пика Победы невозможно.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения в Киргизии и застряла на высоте около 7200 м. 11 дней она провела при температуре минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица».

Сегодня SHOT сообщил , что Наговицина погибла.

«Все, там зима наступила. Сейчас в базовом лагере минус 15 градусов. Представляете, что на вершине? Конечно, эвакуировать в таких условиях невозможно.

Еще ни разу с такой высоты, с пика Победы никого не спускали. И сборные с 1960-х годов пытались, и лучшие альпинисты. Ни разу не удалось.

Может, в будущем, если у нас появятся еврокоптеры, как в Гималаях... Но в ближайшем времени это невозможно», – сказал глава базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.