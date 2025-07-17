19-летний велогонщик погиб во время молодежной многодневки «Джиро делла Валле д’Аоста» в Италии
19-летний велогонщик погиб на первом этапе гонки «Джиро Делла Валь д’Аоста».
Итальянец Самуэле Привитера погиб в результате падения. «Джиро Делла Валь д’Аоста» – многодневная велогонка для спортсменов до 23 лет, которая проходит в Италии.
«Привитера попал в аварию во время первого этапа в муниципалитете Понтей. Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор не определены, их выясняют органы общественной безопасности», – сообщила пресс-служба соревнований.
Организаторы отменили второй этап многодневки. Третий этап пройдет 18 июля, перед стартом будет проведена минута молчания.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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