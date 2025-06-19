  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Боня о хейте из-за восхождения на Эверест: «Мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина может совершать такое»
36

Боня о хейте из-за восхождения на Эверест: «Мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина может совершать такое»

Виктория Боня высказалась о хейте в ее адрес из-за восхождения на Эверест.

– Давай пофантазируем: в теории сфальсифицировать подъем на Эверест возможно?

– Компания Нимса на миллион процентов не будет это делать, потому что в горах все точно вскроется. И люди потеряют авторитет и репутацию. Значит – деньги. А они там огромные, зарабатываются миллионы долларов в сезон. И из-за какой-то девочки никто и никогда не станет так рисковать. 

Дальше – есть проверка. Тебе после экспедиции нужно показать фото. Нет фото – нет сертификата. Это железное правило. И мне на этом моменте пришлось понервничать, потому что мои фотки – в маске и очках. А такие, оказывается, не подходят. Даже если по другим признакам видно, что это я. У меня еще там телефон вырубился, потому что снимала всю дорогу. Спасло, что была GoPro – и я на нее тоже фоткалась. Без маски. 

Но и тут меня дополнительно проверяли, потому что цвета в айфоне и на камере отличаются. Там настройки разные стояли. Это я к тому, что знающие люди на месте очень дотошно все изучают и сверяют.

– Почему тебя так зацепило, что российское альпинистское сообщество, за исключением Абрамова, воздержалось от поздравлений? Были большие посты об этом.

– Да это просто был хороший повод поднять тему в соцсетях. Потому что шеймили и хейтили, если куда-то не заходила, только мужчины. 

А так – меня вообще не задело. Я же делала это для души. И внутри у меня – Эверест. За себя мне никому ничего доказывать не надо.

Просто хочется, чтобы мы были страной, в которой при жизни чтили людей, чуть выходящих за рамки. Таких, как Алина Пекова, как Николь. Чтобы мужчины не злобные комментарии писали, а сказали: «Вау, какие у нас крутые женщины. Какие же мы, русские, счастливые». Это было бы красиво, сильно. Но мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина, твоя родная кровь, может совершать такое. 

При этом ребята из других стран поздравляли вообще все. А у нас: «Да она никуда не взойдет...»

Мы же курицу вместе в экспедиции ломали руками и ели одну на двоих. Ну можно же написать потом: «Вик, слушай, не ожидал. Блин, ты молодец, поздравляю». Но нет, мы советские альпинисты с великой школой, и вот это эго… – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Альпинизм
Виктория Боня
Алина Пекова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Виктория Боня: «Меня очень раздражала Анна Курникова. Думала: фу, какая противная. Но потом поняла, что просто завидую»
15сегодня, 10:30
Виктория Боня о восхождении на Эверест за 20 млн рублей: «Многим удобнее думать, что меня занесли. Так спокойнее живется. Это ограниченность мышления»
34сегодня, 10:22
Виктория Боня – серьезное интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе
202сегодня, 10:10
Главные новости
Виктория Боня: «На Эвересте просто сказала себе: «Господи, я готова умереть. Если надо – забери мою жизнь прямо сейчас»
2сегодня, 11:25
Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»
65сегодня, 11:15
Виктория Боня: «Cегодня пришло время понять, что женщина – не слабый пол. Есть мужчины гораздо слабее женщин»
сегодня, 11:05
Виктория Боня: «Меня очень раздражала Анна Курникова. Думала: фу, какая противная. Но потом поняла, что просто завидую»
15сегодня, 10:30
Виктория Боня о восхождении на Эверест за 20 млн рублей: «Многим удобнее думать, что меня занесли. Так спокойнее живется. Это ограниченность мышления»
34сегодня, 10:22
Спортсмен из Красноярска Михаил Морозенко погиб во время горного забега на 100 км в Домбае. Он сорвался с ледника
16 июня, 11:56
Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде
215 июня, 14:59
Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд
4827 мая, 06:25
Несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в применении допинга. В их пробах были найдены анаболические стероиды
23 мая, 13:29
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске
2420 апреля, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47