Боня о хейте из-за восхождения на Эверест: «Мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина может совершать такое»

Виктория Боня высказалась о хейте в ее адрес из-за восхождения на Эверест.

– Давай пофантазируем: в теории сфальсифицировать подъем на Эверест возможно?

– Компания Нимса на миллион процентов не будет это делать, потому что в горах все точно вскроется. И люди потеряют авторитет и репутацию. Значит – деньги. А они там огромные, зарабатываются миллионы долларов в сезон. И из-за какой-то девочки никто и никогда не станет так рисковать.

Дальше – есть проверка. Тебе после экспедиции нужно показать фото. Нет фото – нет сертификата. Это железное правило. И мне на этом моменте пришлось понервничать, потому что мои фотки – в маске и очках. А такие, оказывается, не подходят. Даже если по другим признакам видно, что это я. У меня еще там телефон вырубился, потому что снимала всю дорогу. Спасло, что была GoPro – и я на нее тоже фоткалась. Без маски.

Но и тут меня дополнительно проверяли, потому что цвета в айфоне и на камере отличаются. Там настройки разные стояли. Это я к тому, что знающие люди на месте очень дотошно все изучают и сверяют.

– Почему тебя так зацепило, что российское альпинистское сообщество, за исключением Абрамова, воздержалось от поздравлений? Были большие посты об этом.

– Да это просто был хороший повод поднять тему в соцсетях. Потому что шеймили и хейтили, если куда-то не заходила, только мужчины.

А так – меня вообще не задело. Я же делала это для души. И внутри у меня – Эверест. За себя мне никому ничего доказывать не надо.

Просто хочется, чтобы мы были страной, в которой при жизни чтили людей, чуть выходящих за рамки. Таких, как Алина Пекова, как Николь. Чтобы мужчины не злобные комментарии писали, а сказали: «Вау, какие у нас крутые женщины. Какие же мы, русские, счастливые». Это было бы красиво, сильно. Но мы видим мужчин с перепелиными яйцами, которые не могут признать, что русская женщина, твоя родная кровь, может совершать такое.

При этом ребята из других стран поздравляли вообще все. А у нас: «Да она никуда не взойдет...»

Мы же курицу вместе в экспедиции ломали руками и ели одну на двоих. Ну можно же написать потом: «Вик, слушай, не ожидал. Блин, ты молодец, поздравляю». Но нет, мы советские альпинисты с великой школой, и вот это эго… – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе